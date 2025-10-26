بعد فيديو "التعذيب".. تربية الأنبار توجه بمنع العقاب البدني والنفسي

شفق نيوز- الأنبار

وجهت مديرية تربية الأنبار، يوم الأحد، جميع الكوادر التعليمية والتدريسية بضرورة منع استخدام العقاب البدني أو النفسي بحق التلاميذ والطلبة تحت أي ظرف كان، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وزارة التربية.

وأوضحت المديرية في وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، أن الهدف من التوجيه هو الحفاظ على كرامة الطلبة وتوفير بيئة تربوية آمنة تشجع على التعلم، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات محاسبة بحق أي جهة تخالف هذه التعليمات.

ويأتي هذا التوجيه بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر أحد المدرسين بمحافظة الأنبار، يضرب طالباً بالعصا على يديه عدة مرات، ثم على ساقيه بعد محاولته حماية نفسه، وفق ما تظهره لقطات الفيديو الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.