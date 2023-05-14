"بعد فنزويلا وبنغلاديش".. موقع مختص: العراق ثالث أسوأ دول العالم بالرعاية الصحية

شفق نيوز/ صنّف موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، يوم الاحد، العراق في المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم.

وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 ان "العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة".

وبين أن "فنزويلا جاءت أولاً بأسوأ رعاية صحية بالعالم وبمؤشر 39.35 نقطة، تلتها بنغلاديش ثانياً بمؤشر 42.3 نقطة، ومن ثم جاء العراق ثالثاً، وجاءت مالطا رابعاً بمؤشر 45.4 نقطة، ومن ثم جاءت المغرب خامساً بمؤشر 45.8 نقطة".

وأشار إلى أن "أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثاً بـ80.4 نقطة، وتليها فرنسا رابعاً بـ79.4 نقطة، تليها الدنمارك خامساً بـ79.2 نقطة".

وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة 19 عالميا بأفضل رعاية صحية فيها بـ73.8 نقطة، تليها الإمارات العربية ثانيا وبالمرتبة 31 عالميا بـ69.6 نقطة، تليها الاردن ثالثا وبالمرتبة بـ64.9 نقطة، تليها لبنان رابعا بـ63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسا بـ61.2 نقطة".

واوضح التقرير ان "الكثير من الدول الافريقية لم تدرج في الجدول اضافة الى اوكرانيا في اوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها".