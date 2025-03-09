بعد فقدانه لأيام.. نهاية "مأساوية" لصبي يعاني من التوحد جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأحد، بانتشال جثة صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، لقى حتفه غرقاً في نهر دجلة شمالي المحافظة أقصى جنوب العراق.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن موظفي مجاري شمال البصرة أبلغوا القوات الأمنية بوجود جثة طافية على ضفة نهر دجلة الذي يمر بناحية الثغر.

وأشار إلى أن الصبي من سكنة نفس المنطقة ويعاني من مرض التوحد، وقد خرج من منزلهم قبل أيام ولم يعد حتى عثر اليوم على جثته.