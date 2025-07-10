بعد فقدانه لـ8 أشهر.. نهاية مأساوية لرجل في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بالعثور على جثة رجل من أهالي قضاء طوزخورماتو، بعد نحو ثمانية أشهر من فقدانه، وذلك في منطقة ريفية قرب قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة تعود للمواطن رمضان حسن، الذي أُبلغ عن فقدانه قبل حوالي ثمانية أشهر في ظروف غامضة"، مضيفاً أن "فريقاً أمنياً وطبيّاً توجه إلى موقع العثور على الجثة، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات والتشريح".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب الوفاة والظروف التي أحاطت باختفاء الضحية، فيما لم تصدر بعد أي معلومات رسمية حول ما إذا كانت الوفاة جنائية أو عرضية.