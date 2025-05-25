بعد "فضيحة الطابور".. المرور تحمل أصحاب الدراجات ازدحام موقع الحسينية

شفق نيوز/ أوضح مدير المرور العام في العراق اللواء عدي سمير حليم، يوم الأحد، أسباب الازدحام في موقع الحسينية لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق بالعاصمة بغداد.

وقال حليم في فيديو نشرته مديرية المرور واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موقع الحسينية يشهد مراجعات كثيرة ومن المحافظات كافة ولاسيما من محافظة ديالى والمناطق القريبة في شمال بغداد".

وعن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أظهر طابوراً طويلاً للمراجعين تحت أشعة الشمس في موقع الحسينية، بيّن مدير المرور، أن "طابور المراجعين كان قبل بداية الدوام، لكن تناقلها البعض على أنها حالة سلبية".

وأرجع حليم، الازدحام إلى أن "أصحاب الدراجات يراجعون منذ الساعة السادسة صباحاً، رغم أن موعد المراجعة الخاص بهم هو في الساعة 12 ظهراً، لذلك يتسببون بمزاحمة المراجعين الآخرين لمن يريد تحويل أو تسجيل مركبته".

ووجه مدير المرور في ختام حديثه "نداءً إلى سائقي الدراجات، بضرورة الالتزام بالوقت الخاص بهم وهو الساعة 12 ظهراً".