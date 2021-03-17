بعد "فشل" الأسدي.. استمرار إغلاق مصفاة ذي قار لليوم الرابع توالياً

شفق نيوز/ واصل متظاهرون غاضبون من قلة فرص العمل والبطالة، الأربعاء، إغلاق مصفاة ذي قار لليوم الرابع على التوالي للضغط على السلطات لتوظيفهم في قطاع الطاقة.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، باستمرار إغلاق مصفاة ذي قار النفطي جنوبي المحافظة ومنع دخول الموظفين إليه من قبل خريجي المعاهد التقنية وكليات الهندسة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

ويطالب المتظاهرون بتعيينهم في قطاع النفط الحكومي.

وكان المحافظ المؤقت لذي قار عبد الغني الأسدي قد حاول، أمس الثلاثاء، إقناع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاهم وإعادة فتح المصفاة، إلا أنه فشل في إقناع المتظاهرين.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27 بالمئة فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.

وتعد محافظة ذي قار إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.