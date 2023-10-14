بعد فحص الـ(DNA).. الطب العدلي في بغداد يسلم ذوي "فاجعة الحمدانية" جثث (32) من الضحايا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسليم نحو (32) جثة من ضحايا حريق الحمدانية الى ذويهم بعد اجراء فحص الـ(DNA) لهم في بغداد.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه " قامت مديرة قسم الطب العدلي في نينوى برفقة وفد من دائرة الطب العدلي في بغداد برئاسة الدكتور عبد الوهاب عصام، بتسليم ما يقارب (32) جثة من ضحايا الحريق لقاعة الأعراس في قضاء الحمدانية إلى ذويهم في مطرانية الحمدانية بقضاء الحمدانية، وبحضور سيادة المطران مار بيندكتس يونان حنو رئيس أساقفة نينوى وضواحيها للكاثوليك".

ونقل البيان عن مديرة قسم الطب العدلي الدكتورة شهد عارف حامد السلطان أن "تسليم جثث الوفيات جاءت بعد مطابقتها مختبريا وإجراء عملية فحص الحمض النووي الـ (DNA) مع ذويهم"، مشيرة إلى "تسليم إجراءات شهادات الوفاة مع كل حالة بعد إكمال كافة البيانات المطلوبة".

وتابع البيان ان هذا الاجراء جاء "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وبمتابعة الدكتور منصور معروف منصور مدير عام دائرة صحة نينوى وكالة وبإشراف مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس".