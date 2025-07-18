بعد فاجعة الكوت.. 10 حرائق تضرب العراق خلال 48 ساعة (صور)

شفق نيوز- بغداد

بينما ما يزال العراقيون مفجوعون بسبب حريق هايبر ماركت الكوت مركز محافظة واسط، ولم تمر على الحادثة سوى 48 ساعة، سجلت بغداد ومحافظات عدة اندلاع 10 حرائق متفرقة.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني العامة، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق شهد خلال الـ48 ساعة اندلاع 10 حرائق متفرقة في بغداد والمحافظات، بالاضافة إلى حادث الحريق الاليم الذي اندلع يوم أمس في الهايبرماركت بمحافظة واسط".

ولفت المصدر، إلى أن "حريقاً اندلع في مخزن للمواد المستهلكة في معسكر التاجي ببغداد، ومخزناً آخر يستخدم لقطع غيار السيارات بمحافظة واسط، فضلا عن اندلاع حريق في قاعة الاجتماعات بكلية التربية الرياضية في جامعة الكرمة، ونشوب حريق في مجمع تجاري بمنطقة الطالبية".

وتابع المصدر، أن "حوادث الحرائق تضمنت ايضاً نشوب حريق في المحطة الشمالية بطريق الطيب في محافظة ميسان، وحريق داخل كرفانات الشركة الصينية بمنطقة القادسية في العاصمة بغداد"، لافتاً الى "وقوع حادث حريق في خزان للگاز بمحافظة النجف، فضلاً عن حريق داخل بيت في قضاء الحي بمحافظة واسط، كان يستخدم كمعمل".

بدوره قال الخبير في شؤون السلامة العامة والاطفاء فاضل العيساوي في تصريح خاص للوكالة، إن "معظم حوادث الحريق تحصل نتيجة إهمال المواطنين وعدم التزامهم بقواعد السلامة، وعدم اعتماد المعايير المهنية من قبل مديرية الدفاع المدني".

وأشار إلى "عدم وقوع عدد كبير من الحرائق في العراق سابقاً بسبب المهنية والخبرة العالية لمدراء الدفاع المدني"، منوهاً الى "قصور معاونية الإطفاء والسلامة التابعة لمديرية الدفاع المدني المسؤولة عن رسم استراتيجية السلامة والاطفاء لجميع مديريات الدفاع المدني، عن أداء واجبها بشكل صحيح".

وأضاف العيساوي: "حذرنا في وقت سابق من حوادث الحريق التي وقعت لاحقاً في منطقتي الكرادة والحمدانية"، مشيراً إلى أن "هذه الأحداث لن تنتهي ما لم تتم محاسبة الفاسدين والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لجميع المولات والمطاعم والعمارات والمعامل".

وأكد أن "هايبر ماركت الذي نشب فيه حادث الحريق المؤلم، كان يفتقر إلى نظام مرشات الحريق ونظام كابينات الاوزريل والمنظومات الجافة، وعدم وجود سلم طوارئ لخروج المواطنين منه".

ولفت إلى أن "جميع هذه الانظمة موجودة في قانون الدفاع المدني، الا انه لا يتم تطبيقها في الكثير من المواقع المهمة".

وكان الحريق الذي شبّ في “هايبر ماركت” في محافظة واسط قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الجاري، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.