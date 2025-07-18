بعد فاجعة الكوت.. إغلاق 10 فنادق ومرافق سياحية في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أغلقت لجان التفتيش، يوم الجمعة، 10 فنادق ومرافق سياحية في مدينة الموصل، مخالفة لشروط السلامة والأمان.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني، لوكالة شفق نيوز، إن "جولة تفتيشية أجريت في عدد من المرافق السياحية بمدينة الموصل، أسفرت عن إغلاق عشرة مواقع مخالفة لشروط السلامة والأمان".

وأضاف أنه “خلال تواجدنا في مدينة الموصل أشرفنا على الجولة التفتيشية، وشملت التأكد من وجود منافذ طوارئ متعددة احترازياً لتفادي وقوع حوادث شبيهة بحادثتي الحمدانية والكوت، ورافقنا في الجولة شعبة الأمن السياحي في نينوى وكادر قسم سياحة نينوى".

وأوضح الوزير أنه "وجهت لجان التفتيش بمتابعة إجراءات الإغلاق بحق المخالفين، وأن الوزارة ستستمر في جولات مماثلة خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات العراقية".