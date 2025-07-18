بعد فاجعة الكوت.. ذي قار تغلق 14 فندقا ومطعما ومستشفى لغياب شروط السلامة

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بإغلاق 14 مركزا بسبب شروط السلامة، بينها مستشفيات ومطاعم وفنادق سياحية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الفرق الجوالة لمديرية الدفاع المدني في المحافظة اجرت اليوم أكثر من 40 كشفا على المراكز التجارية والسياحية والطبية في المحافظة لبيان تنفيذها شروط السلامة من عدمه".

وبين ان "الغلق هو لمدة 15 يوما، وشمل به أكثر 14 مركزا بسبب شروط السلامة، بينها مستشفيات ومطاعم وفنادق سياحية"، لافتا إلى ان "عمليات الغلق شملت أكبر مستشفى اهلي وفندق سياحي في المحافظة".

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الإجراءات الوقائية بعد فاجعة حريق مول الكوت في واسط، التي أثارت مخاوف واسعة من تكرار حوادث مشابهة بسبب الإهمال أو ضعف الالتزام بمعايير السلامة.