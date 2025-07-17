بعد "فاجعة الكوت".. ثلاث محافظات تشدد إجراءات السلامة وتجنب الحرائق

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

أصدرت قيادة عمليات بغداد، وقيادة شرطة ميسان، والحكومة المحلية في ذي قار، يوم الخميس، أوامر بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والأسباب الأخرى.

وشددت قيادة عمليات بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتقاع درجات الحرارة والحرائق في جميع مناطق العاصمة.

وأكدت على الأخذ بتوصيات وإرشادات مديرية الدفاع المدني والتي حثت على الالتزام بها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وهي:

إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، والقداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، ويجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط "تنسيم"، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.

ودعت القيادة إلى الحرص على عدم وضع اسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة، وكذلك عدم حفظ المواد التي تساعد على الاحتراق مثل البنزين والمواد الأخرى في البيوت، وتوفير مواد لحفظ وخزن الماء تساعد على إطفاء الحرائق.

ولفتت إلى التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء، وعدم تشغيل أجهزة التبريد ألا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

ونبهت إلى تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشئ الرديء، وعدم ترك أجهزة التبريد تعمل في حالة مغادرة المكان، وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة وأسلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وغيرها.

ونصحت بسقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الأجواء المحيطة بالحدائق، وتشغيل النوافير المائية والإكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتحسين الأجواء الحارة.

كما أشارت إلى ضرورة منع افتعال أي حريق ضمن البزول وحافات الأنهر لاسيما القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وتشكيل فرق مشتركة جوالة لتنفيذ حملة تفتيش واسعة تشمل المولات والمستشفيات والمخازن ومحطات الوقود ومستودعات النفط ومدن الألعاب التي يرتادها المواطنين لمتابعة إجراءات السلامة ووسائل إخماد الحرائق ومنها المطافئ من أجل توفير شروط السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني لتفادي وقوع الحوادث.

وأكدت قيادة عمليات بغداد على قطعاتها الأمنية بتقديم الدعم والإسناد لفرق ومفارز مديرية الدفاع المدني في تنفيذ واجباتهم الملكفين بها والقيام بحملات التوعية والإرشاد للمواطنين.

بدورها وجّهت قيادة شرطة ميسان، مديرية الدفاع المدني بغلق جميع المشاريع المخالفة لشروط السلامة ومنها المطاعم والكافيهات وقاعات الأعراس والمجمعات التجارية المولات حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين من الحرائق، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا بإشراف القيادة لمتابعة تنفيذ التوجيه.

وفي السياق، وجّه محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مديرية الدفاع المدني بتشكيل لجان ميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء كشف فوري ودقيق على جميع الأبنية التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين ومنها المولات التجارية والأسواق المغلقة والجامعات والمعاهد والمدارس الأهلية والمطاعم الكبيرة والمقاهي والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية ودور الضيافة والمؤسسات الحكومية الأخرى كافة.

وبين أن "هذا التوجيه يأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحوادث الحرائق والتي كان آخرها الحريق الذي وقع في أحد المجمعات التجارية في محافظة واسط والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين ولمنع حصول حوادث مماثلة مستقبلاً".

وأشار إلى إن "التوجيه يقضي بالتحقق من منظومات الإنذار المبكر للحرائق ومنظومات الإطفاء الذاتي وتوفر مطافئ الحريق الكافية ومخارج الطوارئ ولوحات الدلالة والإرشاد عليها بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأبنية بالحصول على شهادة السلامة من الدفاع المدني وعدم منح رخصة ممارسة أي عمل دون إبراز هذه الشهادة".

ودعا الإبراهيمي مديرية الدفاع المدني إلى "رفع توصيات فورية بشأن الأبنية المخالفة وتحديد الإجراءات اللازمة بحقهم من الغرامات والإغلاق المؤقت لحين استكمال شروط السلامة بالإضافة إلى رفع تقرير مفصل خلال مدة 15 يوما يتضمن نتائج الكشف والمعوقات واحتياجات المديرية".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء أمس الأربعاء، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.