بعد غياب لسنوات.. "أم الربيعين" تستقبل أول قطار قادم من بغداد

شفق نيوز/ وصل اول قطار الى مدينة الموصل، يوم الاثنين، في رحلة من العاصمة بغداد بعد أكثر من 20 سنة على توقف الخط عن العمل.

ورغم عدم وجود محطة للقطار حتى الآن، إلا أن سكان الاحياء المجاورة اجتمعوا بالقرب من السكة وما إن وصل القطار حتى بدأ الاحتفال بوصوله.

وقال ابو عماد لوكالة شفق نيوز، إن صوت القطار اعاده بالزمن اكثر من 25 عاماً عندما كان يسمع صوته كل يوم باعتباره من سكان منطقة المحطة المحيطة بمحطة القطار.

اما عدنان محمود وهو شاب في العشرين من عمره قال إنه "يرى القطار للمرة الاولى وشعر ببهجة كبيرة".

واضاف "اتمنى ان اسافر به الى مدن اخرى واجربه".

اما سائق القطار قال لمراسلنا، "عندما رأيت ترحيب الاهالي بنا بهذا الشكل نسيت تعب الرحلة الذي استمر لساعات طويلة خصوصاً انها الرحلة الاولى وانا مرهق لاننا كنا نجرب السكة ونرى مدى جاهزيتها".

واستدرك ، "الرحلة كانت ناجحة ولم يكن هنالك اي مشاكل وفرحة الاهالي انستني كل التعب".

هذا وتعمل الشركة العامة للنقل بالتنسيق مع محافظة نينوى على التهيئة لبناء محطة جديدة بعد ان طحنت الحرب بناية المحطة القديمة بالكامل.

وبحسب ما قاله جواد كاظم مدير عام السكك في العراق فإن "الخطة الاولية ستكون لنقل البضائع باعتبار الموصل حلقة وصل بين محافظات الشمال والجنوب وهي المحطة الرئيسية للتجارة بين المستورد من تركيا الى مدن ووسط جنوب العراق".

وبين كاظم ان "المرحلة الثانية ستكون لنقل المسافرين بعد تهيئة محطات الاستراحة على طول الطريق بين الموصل وبغداد".