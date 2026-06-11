بعد غياب دام 100 يوم.. طيران "الجزيرة الكويتي" يعاود التحليق في سماء العراق

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، بعودة شركة الجزيرة الكويتية للطيران إلى تسيير الرحلات الجوية عبر الأجواء العراقية بعد غياب دام لأكثر من 100 يوم جراء تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رحلة للشركة غادرت اليوم مطار الكويت وعبرت أجواء العراق متجهة نحو وجهتها المقررة.

ووفقاً لخريطة الرحلة، فإن الطائرة مرت بسماء العاصمة بغداد، ومنها إلى غرب كركوك وصولاً إلى سماء مدينة الموصل باتجاه العاصمة الأذربيجانية باكو.