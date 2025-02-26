بعد غلقه لـ15 عاماً.. إعادة فتح مكتب المادة 140 لتعويض المتضررين في نينوى

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الأربعاء، عن إعادة فتح مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في مدينة الموصل بعد إغلاق استمر لـ15 عاماً.

وقال الدوبرداني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها تم إعادة فتحه في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ضمن مكتب قضاء سنجار بعد أن تم إغلاقه في العام 2010، وذلك من أجل استقبال طلبات المتضررين في عهد النظام البائد من سكان المناطق المشمولة بالمادة 140".

وأضاف الدوبرداني، أن "الكثير من المواطنين في أقضية سنجار ومخمور والحمدانية وتلكيف والشيخان والنواحي التابعة لها إضافة إلى ناحيتي بعشيقة والقحطانية لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم الخاصة بالتعويض عن تضررهم خلال زمن النظام البائد لظروف مختلفة"،

وبين أن "إعادة فتح المكتب في الموصل سيتيح للمتضررين فرصة تقديم طلباتهم مجدداً ليتسنى فيما بعد النظر في طلباتهم من قبل الجهات المختصة بغية تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم".

وتنص المادة 140 على ثلاث مراحل: التطبيع، وإجراء الإحصاء السكاني، وأخيراً إجراء استفتاء لتحديد تبعية هذه المناطق، على أن تنجز هذه الخطوات بحلول نهاية عام 2007، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المادة بالكامل حتى الآن، مما جعلها نقطة خلاف مستمرة.

ورغم مرور أكثر من عقد ونصف على الموعد المحدد لتنفيذ المادة، فإن القضايا المتعلقة بها ما تزال قائمة، حيث تواجه تحديات سياسية وقانونية بين بغداد وأربيل، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وإدارتها.