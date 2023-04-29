بعد إغلاق دام 20 عاماًَ.. شارع مطار بغداد متاح للمواطنين (صور)

شفق نيوز/ أفتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الشارع المؤدي إلى صالة المسافرين في مطار بغداد الدولي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولي، كمرحلة اولى، أمام العجلات الخاصّة بالمواطنين المسافرين، على الرحلات المغادرة.

ويعد الشارع المؤدي إلى صالة مغادرة ووصول المسافرين من الطرق ذات التحصين الأمني المكثف، والمغلقة أمام عجلات المواطنين منذ 20 عاماً، ويسلكه الراغبون بالسفر عبر باصات أو سيارات خاصة باهظة الأجرة لغرض الوصول الى الصالة.

والأسبوع الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية دخول المسافرين إلى مطار بغداد الدولي، بناء على توجيهات السوداني.

وبحسب رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي فإنه "سيتم تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد الدولي ابتداءً من تاريخ 29 نيسان ، مشيرا الى السماح لعجلات المسافرين الذين يحملون تذاكر السفر بتاريخ يوم الرحلة وللمغادرين فقط بالوصول إلى بوابات المطار مع تدقيق مستمسكات العجلة وتسجيلها ورخصة سائقا عدا العجلات ( ذات اللون الأصفر).