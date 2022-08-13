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بعد إغلاقه 3 أيام .. إعادة فتح طريق "السكراب" باتجاه إقليم كوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-13T10:49:19+0000
بعد إغلاقه 3 أيام .. إعادة فتح طريق "السكراب" باتجاه إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم السبت، بإعادة فتح طريق طوز خرماتو – كفري أمام شاحنات الحديد المستخدم (السكراب)، بعد إغلاق دام 3 أيام، "مراعاةً للدواعي المعيشية والإنسانية" للسائقين والعمال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الجيش أعادت فتح طريق طوز خورماتو – كفري أمام شاحنات الحديد المستخدم (السكراب)، والذي أغلق في وقت سابق وسط احتجاجات واسعة من قبل السائقين والعاملين في قضاء كفري"، مبيناً أن "الافتتاح جاء لدواع معيشية وإنسانية بعد اتفاق بين السائقين والعاملين على ضوابط معينة".

وأضاف المصدر أن "شاحنات نقل (السكراب)، وساحات تعبئته عاودت العمل مجدداً".

وأوضح المصدر أن "الطريق يتعرض بين الحين والأخر للإغلاق بأوامر أمنية ما يسبب مشاكل معيشية وامتعاض شعبي واسع في قضاء كفري".

وكان العشرات من السائقين والعمال في قضاء كفري التابع لإدارة منطقة "كرميان" تظاهروا، في 10 آب 2022، احتجاجاً على اغلاق نقطة تفتيش (كاريز) الفاصلة بين كفري وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الطرق أمام عبور شاحنات حديد (السكراب) الوافدة من المحافظات نحو كفري، والتي يتم عبرها نقل (السكراب) مجدداً الى محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

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