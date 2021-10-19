بعد إغلاقه لشهر.. مشروع ينعش آمال عشرات الأرامل في الفلوجة (صور)

شفق نيوز/ أكثر من 60 أرملة ضاقت بهن السبل بعد أن فقدن معيلهن ولم يجدن وسيلة لتأمين معيشتهن، غير أن مشروعاً عاد إلى الحياة بعد أن توقف لمدة شهر تقريباً ليعيد لهن الأمل بحياة كريمة.

القصة تدور حول مشغل الخياطة النسوي في مدينة الفلوجة، 60 كم غربي العاصمة العراقية بغداد، والذي تم إغلاقه لمدة قاربت الشهر بسبب مشاكل فنية، قبل أن يتم إعادة افتتاحه لينقذ عشرات النساء من الفاقة والعوز، بحسب ما أفاد به قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي.

وأوضح الدليمي في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة افتتاح المشغل، جاءت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (iom) كما تم العمل على تجهيزه بالكامل، وبالشكل الذي ضمن استمرار عمله دون توقف".

ولفت إلى أن "المشغل ساهم بتوفير فرص عمل لأكثر من 60 امرأة من الفلوجة، وتم اختيارهن تحديدا من شريحة الأرامل ونساء المغيبين اللاتي غُيّب معليهن خلال الحرب ضد تنظيم داعش".

وأكد الدليمي "تم توجيه الدوائر الخدمية والمؤسسات الصحية في الفلوجة كافة، على التعاون مع إدارة المشغل، من خلال الاتفاق مع الأخير على خياطة بدلات العمل وتجهيز الدوائر الخدمية بها، بالإضافة إلى صنع الكمامات وبيعها على المؤسسات الصحية بسعر رمزي".

وبين أن "إيرادات المشغل ستسهم بتوفير رواتب للعاملات والتجهيزات التي يحتاجها المشغل، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الدوائر بسعر انسب من سعرها في الأسواق".

واردف الدليمي، بالقول "نسعى من أجل استقطاب المنظمات الدولية، والتعاون معها من أجل تنفيذ مشاريع تساهم بتوفير فرص العمل للعوائل المحدودة الدخل، أو المعدومة اساساً".

وبين أن "غالبية المنظمات الدولية تعمل على دعم المحافظة ومدينة الفلوجة خصوصاً، من خلال مشاريع إعادة الإعمار، لكننا نسعى وبالتعاون مع ديوان محافظة الأنبار، على تخصيص مشاريع تساهم بتوفير فرص عمل لعوائل المغيبين تحديداً، وذلك لسوء أوضاعهم المعيشية".