بعد إغلاقها لأكثر من عام بسبب الفساد.. افتتاح دائرة التسجيل العقاري في أيسر الموصل

شفق نيوز/ أعادت السلطات المحلية في محافظة نينوى، يوم الأحد، افتتاح دائرة التسجيل العقاري في الجانب الأيسر من مدينة الموصل وذلك بعد إغلاق دام أكثر من عام بسبب ملف فساد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الأيسر (طابو الزهور) بعد بقائها مغلقة لأكثر من عام كامل بسبب عمليات التلاعب والتزوير التي حصلت فيها في الفترة الماضية.

وكانت هيئة النزاهة قد اعتقلت أكثر من 10 موظفين في الطابو والبلدية بعد إغلاق الطابو واكتشفت عشرات عمليات التزوير والتلاعب باوراق الملكية وبقيت الدائرة مغلقة حتى اكتملت عمليات التدقيق بصورة كاملة.

وألقت قوة من هيئة النزاهة بتاريخ (18 - 12 - 2020) القبض على مدير بلدية الموصل لاتهامه بالتورط مع شبكة واسعة تتلاعب بأراضي الدولة.