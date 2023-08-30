بعد إغلاقها بسبب "التزوير".. إعادة فتح التسجيل العقاري في سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في سامراء جنوب شرق تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بإعادة فتح ملاحظية التسجيل العقاري التي أغلقت منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب ملفات تزوير عقارات.

وأغلق وزير العدل خالد شواني في الخامس من حزيران الماضي، ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء بسبب ملفات الفساد والتزوير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان وزارة العدل أعادت افتتاح ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء أمام المراجعين مع بقاء لجنة التحقيق الخاصة بملفات الفساد والتزوير داخل الدائرة لحين إكمال التحقيقات، مشيرا الى ان وزارة العدل عينت مديرا جديدا للملاحظية من خارج قضاء سامراء.

وأكد المصدر، أن اللجنة التحقيقة كشفت أكثر من خمسة الآف تزوير للعقارات في ملاحظية سامراء العقارية فيما تواصل اللجان التحقيقية أعمال التدقيق والتفتيش.