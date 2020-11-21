بعد غرق بغداد.. البرلمان يستضيف أمينها ويدعو الحشد الشعبي للتدخل

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، يوم السبت، عزمها استضافة امين بغداد في البرلمان بشأن ارتفاع مناسيب المياه خلال الامطار في بغداد وضواحيها، داعية الجهات ذات العلاقة والهيئات العسكرية والحشد الشعبي الى التدخل.

وقالت اللجنة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "أشرت غرق اغلب احياء بغداد بسبب هطول الأمطار رغم الجهود المبذولة من قبل إمانة العاصمة بغداد، وذلك بعد الجولة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة اليوم"، مبينة أن تلك الجهود "ليست بمستوى الطموح".

ودعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية "للتنسيق وصب الجهد الحكومي من قبل وزارة الإعمار والإسكان، والوزارات القطاعية ذات العلاقة، والهيئات العسكرية سيما هيئة الحشد الشعبي وكذلك الجهد الهندسي لقيادة العمليات من أجل المساهمة وضرورة دعم أمانة العاصمة لمعالجة ارتفاع مناسيب المياه في العاصمة بغداد وغرق اغلب مناطقها المكتظة بالسكان".

وأوضح البيان، "نحن في لجنة الخدمات والإعمار النيابية نعتزم استضافة امين العاصمة بغداد والوكيل والجهات القطاعية التابعة للأمانة للاستيضاح عن خطتهم لهذا الموسم الشتوي والاطلاع على المعالجات بعد الإخفاق الواضح المعالم الذي اطلعت عليه لجنة الخدمات خلال جولتها الميدانية في بغداد صباح هذا اليوم".

من جانبها قالت عمليات بغداد، إنها تسخر جهدها الهندسي والخدمي لسحب مياه الامطار، مضيفة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر بسحب مياه الامطار من شوارع وبعض مناطق العاصمة بعد امتلائها نتيجة الامطار الغزيرة.

وقالت القيادة انه "انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني، وبناء على توجيهات المراجع اوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي باستنفار كل الجهد الهندسي والخدمي في القيادة بسحب مياه الامطار من الشوارع وحسب الاسبقية والاولوية".

واضافت ان "العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة الساعات والايام القادمة والذي يأتي من اجل الاسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع واحياء بغداد بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة هذا اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، باستنفار ثماني جهات لمواجهة غرق شوارع وازقة العاصمة بغداد بمياه الامطار.

وشهدت بغداد صباح اليوم السبت، امطاراً غزيرة استمرت لساعات وتسببت بغرق معظم شوارع واحياء العاصمة.