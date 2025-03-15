بعد غابات الموصل.. التربية تستثمر 36 دونماً في كركوك لأغراض تجارية

شفق نيوز/ أعربت جبهة تركمان العراق الموحد، يوم السبت، عن استيائها من توجه وزارة التربية نحو استثمار أراضٍ تابعة لها لأغراض "غير تربوية"، معتبرة أن ذلك يشكل تفريطاً بممتلكات مخصصة لخدمة الأجيال القادمة.

وذكرت الجبهة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة وافقت مؤخراً على استثمار 36 دونماً من أراضيها في مركز مدينة كركوك، والتي تضم أقدم إعدادية صناعية وعدداً من الأبنية المدرسية والتربوية، بهدف تحويلها إلى مجمع سكني، بدلاً من الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية للقطاع التربوي".

وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تأتي بعد محاولات سابقة لاستثمار أراضٍ تابعة للوزارة، مثل غابات الموصل في محافظة نينوى، ما يعكس توجهاً غير مبرر نحو التطوير العقاري على حساب المؤسسات التعليمية".

وطالبت الجبهة، بحسب البيان، دولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية سكنية، والعمل على تخصيصها لتطوير المدارس والبنية التربوية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لهذه المنشآت في كركوك.

كما دعت إلى إلزام وزارة التربية بالتركيز على دورها الأساسي في تحسين العملية التربوية، بدلاً من التفريط بأملاكها لصالح المستثمرين، مؤكدة أن تطوير التعليم يجب أن يكون أولوية قصوى لدعم الأجيال القادمة.

يذكر أن عضو مجلس محافظة نينوى إيرفان مهدي دعت، في وقت سابق، إلى تحويل ملكية الأراضي في منطقة الغابات من وزارة التربية إلى وزارة البلديات لمنع عمليات الاستثمار والاستغلال فيها من قبل بعض الجهات السياسية.

وكان مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، طالب في وقت سابق في تصريح لوكالة شفق نيوز بالتصدي لمحاولة وزارة التربية إنشاء مجمع سكني في غابة الموصل، واقدامها على إلغاء مشروع للبلدية فيها، مطالبا أهالي المحافظة والمنظمات لمساندة عمل دائرته.

يشار إلى أن النائب محمد نوري العبد ربه، قد أكد أيضا في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "غابات الموصل تعتبر خطاً أحمراً لا يمكن المساس به"، مبيناً أنه "لن نسمح بأي شكلٍ من الأشكال، بتحويل الغابات إلى مشاريع استثمارية تخدم مصالح ضيقة، على حساب بيئتنا واجيالنا".