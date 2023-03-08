بعد عودته لمنصبه بقرار قضائي.. النائب الثاني لمحافظ ذي قار: سأباشر بمهامي الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ أكد اباذر العمر الذي أعادته محكمة القضاء الإداري لمنصبه نائباً ثانياً لمحافظ ذي قار، يوم الأربعاء، أنه سيباشر بمهامه الاسبوع المقبل.

وقال العمر لوكالة شفق نيوز، إنه "تسلم اليوم وبشكل رسمي قرار عودته لمنصب النائب الثاني للمحافظ "، لافتا إلى ان "القرار بات وغير قابل للطعن".

وبين، ان "مباشرته في المنصب ستكون الاسبوع المقبل، لكنه لم يحدد يوما معيناً لذلك".

ويشغل رافع الشامي حالياً منصب النائب الثاني لمحافظ ذي قار، الذي تسنم المنصب ابان الاحتجاجات السابقة في المحافظة.

وأعلن اباذر العمر، يوم الاثنين (16 / 8 / 2021) عن صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بإعادته لمنصب النائب الثاني لمحافظ ذي قار.

وقال العمر لوكالة شفق نيوز؛ إن "محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا بإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2021 باعفائي من منصبي كنائب ثاني لمجلس المحافظة".