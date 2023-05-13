بعد عودته الى بغداد.. السوداني يشكر اهالي الموصل على كرم الضيافة برسالة نصية

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي يوم السبت، برسالة نصية وصلت لهواتف سكان الموصل، شكرهم فيها على الكرم.

وورد برسالة السوداني النصية التي وصلت إلى هاتف مراسل وكالة شفق نيوز؛ وبقية سكان الموصل "أهلي الأعزاء في محافظة نينوى؛ على مدار يومين وأنا بينكم، سعيد جداً لأني التقيتُ بكثير من أهلنا، رجالاً ونساءً، وقد وجدت الإصرار والعزيمة في إعادة بناء ماخلّفه الإرهاب، وطيِّ حقبة الظلم، وسنفعل ما بوسعنا للنهوض بواقع هذه المدينة الكريمة بأهلها، أمامنا فرص عظيمة علينا استثمارها والانطلاق نحو طريق التنمية".

وجاء فيها أيضا: "اطّلعنا على التحدّيات والمشاكل وعالجنا بعضها، ويحتاج البعض الآخر إلى وقت ومتابعة وتدقيق؛ لنحاربَ الفساد والمحسوبية والبيروقراطية معاً، وستكون هناك إجراءاتٌ صارمة لتنفيذ ماخطّطنا له وما وجّهنا به، على أمل اللقاء بكم مرةً أخرى.. ودمتم.. أخوكم محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء".