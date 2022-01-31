بعد عودة الخطوط الايرانية.. ارتفاع إمدادات الكهرباء بديالى الى 40%

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى ارتفاع معدل تجهيز الكهرباء في المحافظة الى 50% بعد إعادة الخطوط الايرانية للعمل امس الاحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "معدل التجهيز الكهربائي في عموم مناطق ديالى وصل إلى أكثر من 40% بعدما كان المعدل اقل من 25% بسبب انقطاع الخطوط الايراني "خانقين – سربيل زهاب وديالى – ميرساد) الى العمل مرة اخرى.

واوضح المصدر؛ ان "الخطوط الايرانية ترفد المنظومة الوطنية في بغداد بسبب فقدان التجهيز في جميع محطات التوليد بسبب نقص الغاز الإيراني وخلافات إطلاقه بشكل تام من الجانب الإيراني لمشاكل مالية".

وأعلن مصدر حكومي في محافظة ديالى يوم أمس الأحد، عودة الخط الكهربائي من الجانب الإيراني بعد انقطاع لثلاث اسابيع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الجانب الإيراني أعاد خطي الكهرباء للخدمة إلى ديالى (خط خانقين - سربيل زهاب 100 ميكاواط وخط ديالى - ميرساد 400 ميكاواك) بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع لأسباب متعددة تعود للجانب الإيراني".

وأضاف أن "تحسنا تدريجيا طرأ على معدل التجهيز في عموم ديالى منذ صباح اليوم".

وأعلن مصدر حكومي بديالى في وقت سابق انقطاع الخط الإيراني لأسباب مجهولة من قبل الجانب الإيراني ما سبب إنخفاض تجهيز الكهرباء للمحافظة بنسبة تصل إلى أكثر من 75 بالمئة.