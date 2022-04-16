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بعد عواصف ترابية.. العراق في انتظار هطول أمطار نهاية الأسبوع الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-16T09:20:30+0000
بعد عواصف ترابية.. العراق في انتظار هطول أمطار نهاية الأسبوع الحالي

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم السبت، ان تهطل الأمطار  في عدد من مدن البلاد مطلع الأسبوع المقبل بعد فترة انقطاع.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن الصور الملتقطة صباح السبت 16 نيسان، تشير إلى حزام من السحب العالية والمتوسطة يمتد من جنوب أوروبا نحو جنوب ووسط البلاد يرافقها مجرى تيار هوائي في الطبقات المتوسطة.  

وأشار إلى أن الجفاف يسود الاجواء حاليا بسبب نقص إمداد الرطوبة من منخفض السودان الحراري.  

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ "حالة جوية" نهاية الأسبوع وتستمر على فترات متقطعة لغاية نهاية الشهر الحالي، تكسر حالة انقطاع الامطار قليلا والتي تعاني منها منطقتنا منذ بداية الشهر عموما والعراق خصوصا.

وشهدت مدن العراق عواصف ترابية شديدة استمرت لعدة أيام، تعرض خلال العديد من المواطنين إلى حالات اختناق أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات.

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