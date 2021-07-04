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بعد عملية تخريب.. إعادة 3 أبراج للكهرباء إلى الخدمة في محافظة صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T07:27:02+0000
بعد عملية تخريب.. إعادة 3 أبراج للكهرباء إلى الخدمة في محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ تمكن العاملون في قسم الخطوط قسم شبكة صلاح الدين، يوم الاحد، من اعادة الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي ١٣٢ ك.ف) الى الخدمة.

وذكر بيان اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الخط الناقل في محافظة صلاح الدين تعرض إلى عمل تخريبي يوم الخميس ليلا بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بسقوط الابراج المرقمة (١١، ١٢، ١٣) تحديداً في منطقة حقل عجيل النفطي،

مما ادى الى تحديد احمال المنظومة وتوقف الخدمة وقطع التيار الكهربائي بالكامل عن الحقل المذكور والمواطنين في صلاح الدين.

واضاف أن "الملاكات الهندسية والفنية من ملاكات شركتنا قسم خطوط صلاح الدين بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي سارعت الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط وتم إعادته للعمل خدمة للصالح العام".

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