بعد إعلان الوقف السني.. الإفتاء العراقية: غداً متمم لشعبان والخميس أول أيام رمضان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الأمانة العليا للإفتاء في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، أن غداً الأربعاء يعتبر متمماً لشهر شعبان، ويوم الخميس هو أول أيام رمضان، وذلك بعد إعلان الوقف السني رؤية هلال شهر رمضان.

وقال الأمين العام للأمانة العليا للإفتاء، مفتي الديار العراقية، رافع طه الرفاعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نظراً لعدم إمكان رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب الشمس من هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان، الموافق للسابع عشر من شهر شباط في جميع الدول الإسلامية. لذا يعد يوم غد الأربعاء متمماً لشهر شعبان وإنَّ يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان".

ومساء اليوم أعلن ديوان الوقف السني وأوقاف إقليم كوردستان أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

وذكر الوقف السني خلال مؤتمر داخل مرقد أبي حنيفة في العاصمة بغداد تابعته وكالة شفق نيوز، أن "يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رمضان، وذلك لثبوت رؤية الهلال".

من جهتها أعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال في إقليم كوردستان في بيان ورد للوكالة، أن "يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان".