بعد إعلان النتائج.. طالب يطلق النار على نفسه في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن طالباً أقدم على إطلاق النار على نفسه داخل منزله شرقي بغداد، وذلك بعد ساعات من إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي للدور الأول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطالب، يدعى (ع.ع.ع)، أقدم على إطلاق النار على نفسه داخل منزله في منطقة المعوقين التابعة إلى الكمالية، ما أسفر عن وفاته بالحال.

وأضاف أن المعلومات الأولية الواردة تشير إلى أن الطالب أقدم على ذلك بسبب رسوبه في الامتحانات الإعدادية.

وكانت وزارة التربية أعلنت، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات السادس الإعدادي للدور الأول، وكشفت عن تحقيق 275 طالباً وطالبة الدرجة الكاملة في الفرع العلمي.