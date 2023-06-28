بعد "عقوبة" مدير شرطة جمرك مطار النجف.. إطلاق سراح المسافرين الإيرانيين

شفق نيوز/ أطلقت السلطات العراقية، يوم الأربعاء، سراح المواطنين الإيرانيين الثلاثة الذين تم إيقافهم في مطار النجف، وصدر اثر قرار توقيفهم عقوبة طالت مدير شرطة جمارك المطار.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأنه تم إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين الثلاثة الذين تم إيقافهم في مطار النجف وبحوزتهم نصف مليون دولار كانوا يرومون ادخالها إلى البلاد بعد 48 ساعة على توقيفهم.

وأمس الثلاثاء، صدر أمر بنقل مدير شرطة الجمرك في مطار النجف، بعد يوم واحد من توقيف 3 مسافرين إيرانيين حاولوا إدخال أموال مزورة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة الجمارك أصدرت أمراً بنقل مدير شرطة الجمرك في مطار النجف العقيد محمد جحيل الى محافظة الانبار".

واوضح ان "قرار النقل جاء كعقوبة على خلفية العمليات الأخيرة التي قام بها في مطار النجف وآخرها إيقاف 3 مسافرين إيرانيين بحوزتهم نصف مليون دولار حاولوا إدخالها إلى العراق".

وأفاد مصدر أمني، أول أمس الاثنين، لوكالة شفق نيوز، بقيام قوة خاصة بتوقيف ثلاثة مسافرين إيرانيين وموظفاً في مطار النجف للاشتباه بمحاولة ادخالهم نصف مليون دولار "مزورة"، وتم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص شرطة الجمارك للتحقيق معهم.