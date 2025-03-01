بعد عقم لأكثر من عقدين.. أربعينية تصبح أماً بأعجوبة في كركوك

شفق نيوز/ أعلن مدير مستشفى الحويجة العام في محافظة كركوك، الدكتور فارس شهاب خليل، يوم السبت، عن نجاح فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية من نوع الكبرى لمريضة حامل في الشهر التاسع تبلغ من العمر 43 سنة تعاني من ضغط الحوامل مرتفع جداً.

من جهتها، أوضحت أخصائية النسائية والتوليد والطبيبة المشرفة على العملية الجراحية، الدكتورة اينار طالب صمد بيرقدار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة ن. ط البالغة من العمر 43 سنة لديها عقم أولي لمدة 23 سنة تعاني من ضغط حوامل شديد أدخلت المريضة وتم إجراء العملية بنجاح بولادة ذكر حي، وأخرجت المريضة وطفلها بصحة جيدة".