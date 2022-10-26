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بعد إعفائه مرات عدة.. الزركوشي يعود لمنصب مدير تربية ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-26T18:39:46+0000
بعد إعفائه مرات عدة.. الزركوشي يعود لمنصب مدير تربية ديالى

شفق نيوز / أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، قراراً بإعادة مدير تربية ديالى السابق جعفر معن الزركوشي إلى منصبه، وإلغاء الأمر الديواني بتدويره كمدير لتربية الكرخ الثالثة.

وبحسب وثيقة رسمية لوزارة التربية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر التريث بالأمر الديواني الخاص بنقل الزركوشي، وتعيين قاسم إبراهيم الجبوري بديلاً عنه بالوكالة.

وجاء إلغاء الأمر الديواني بتدوير الزركوشي، إلى منصب مدير تربية الكرخ الثالثة، وإعادته إلى منصبه تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصيات رئاسةالبرلمان العراقي.

يذكر أن جعفر معن الزركوشي، يشغل منصب مدير تربية ديالى، منذ عام 2005 وأعفي من منصبه مرات عدة إلا أن قرارات الإعفاء ألغيت من جهات حكومية عليا.

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