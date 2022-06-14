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بعد عدّة تظاهرات.. الكاظمي يوجه بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T14:58:59+0000
بعد عدّة تظاهرات.. الكاظمي يوجه بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بالقانون رقم (6 لسنة 2000) المعدّل، (قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، وذلك بعد عدة تظاهرات نظمها الخريجون في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك يكون وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي".

وأكد الكاظمي، "حرص الحكومة على إنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين".

ونظم العشرات من خريجي المهن الطبية تظاهرات عدة تطالب بالتعيين، كان آخرها اليوم الثلاثاء، امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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