بعد عدة ساعات ومشاركة عشرات العجلات.. الدفاع المدني يعلن إخماد "حريق الظلال"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقي، مساء اليوم الأحد، عن السيطرة التامة على الحريق الذي اندلاع في مخازن تجارية بشارع "الظلال" وسط العاصمة بغداد، وإخماد النيران بشكل نهائي بعد ساعات شاقة وعمل العشرات من فرق الإطفاء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة بالكامل على حريق كبير نشب في مخازن مُقسمة إلى "جملونات" متلاصقة مشيدة من ألواح "السندويج بنل"، والتي تتميز بسرعة الاشتعال وتخالف تعليمات السلامة والمعايير المحددة من قبل الدفاع المدني.

وبينت أن المخازن تحتوي على مجموعة متنوعة من البضائع، أبرزها أسطوانات الغاز المستخدمة في أجهزة التبريد، بالإضافة إلى مواد أخرى، وذلك في منطقة شارع الظلال وسط بغداد.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني استنفرت إمكانياتها كافة، ودفعت بثقل بأكثر من 60 عجلة إطفاء تخصصية وساندة، إضافة إلى استخدام عجلات الإطفاء السلمية، كما تم تحريك الزوارق التابعة للمديرية في نهر دجلة بهدف توفير الإمدادات المائية اللازمة لاستمرار عمل عجلات الإطفاء.

وأكدت الوزارة أن الفرق لم تغفل عن الاستعانة بالجهود المقدمة من تشكيلات وزارة الداخلية وأمانة بغداد، حتى نجحت بتطويق الحريق وعزل المخازن المشتعلة عن المجاورة لها، ونجحت بالسيطرة الكاملة على الحريق داخل تلك المخازن، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ولفتت إلى أن الدفاع المدني أرسل طلباً لفتح تحقيق في مركز الشرطة المختص بالمنطقة الجغرافية المعنية، كما تم اقتراح استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الأولية لاندلاع الحريق، ومحاسبة المقصرين الذين أخلوا بتطبيق إجراءات السلامة المهنية المعتمدة من مديرية الدفاع المدني، على الرغم من التحذيرات المسبقة التي أصدرتها المديرية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مخازن تجارية في شارع "الظلال" وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران ومنعت انتقالها إلى المخازن القريبة من الحريق بعد أن استخدمت ما يقارب 60 عجلة إطفاء حوضية وآليات كبيرة مستمرة بعمليات لإخماد".

ولفت ميري، إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية، فقط خسائر مادية في مخازن أسطوانات غاز التبريد والأجهزة الكهربائية ومواد تجميل ومواد متنوعة أخرى".

في حين أخبر مصدر مطلع قبل قليل وكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني وحوضيات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ما زالوا يكافحون حادث حريق شارع الظلال".

وأكد المصدر أن "ما يقارب من الـ200 حوضية تشارك في عملية الإطفاء، وهناك استنفار كامل من دفاع مدني من جانبي الكرخ والرصافة".

ولاحقاً قال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بينما كانت فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق مخازن شارع "الظلال" وسط بغداد، انتهز بعض "ضعاف النفوس" انشغال الفرق بإخماد النيران، ولجأوا لسرقة بعض مواد المخازن التي تم اطفاؤها.

وأوضح مراسلنا أن بعض ضعاف النفوس استغلوا أعمدة الدخان الكبيرة التي تغطي موقع حريق مخازن شارع الظلال وسط بغداد، وقاموا بسرقة بعض ما تبقى من المخازن التي تم إخمادها من قبل فرق الدفاع المدني.

ولفت إلى أن القوات الأمنية تعمل الآن على تأمين المخازن والسيطرة على حالات السرقة.