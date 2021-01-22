بعد إعدام 120 ألف دجاجة.. احتواء انفلونزا الطيور في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن مصدر طبي مسؤول في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة سيطرة السلطات المحلية على وباء انفلونزا الطيور بشكل كامل بعد إعدام 120 ألف دجاجة إثر ظهور الوباء في بعض مزارع تربية الدجاج بالمحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين إحسان خالد سليمان لوكالة شفق نيوز، إن الفرق البيطرية في المحافظة تمكنت من احتواء مرض انفلونزا الطيور الذي ظهر في تل العليج والطيوب بأطراف سامراء والذي اصاب مزارع تعود لستة مربين للدواجن.

وأوضح أن "إجمالي الهلاكات في الدجاج نتيجة الوباء تجاوز 120 الف دجاجة"، مبينا أن "قسما من الطيور المصابة أعدمتها الفرق البيطرية لمنع تفشى الوباء الى مناطق اخرى الى جانب فرض حجر لبؤرة الاصابة بمساحة 3 كيلومتر مربع وحجر كلي بمساحة 10 كيلومتر متربع، وعدم منح منطقة الحجر الشاملة اي شهادت بيطرية لتسويق المنتجات واخضاعها للرصد والمراقبة لمدة 21 يوما".

وبين سليمان أن دائرته اعتمدت خطة الاحتواء قصيرة الأمد ضمن الحملة الوطنية لانفلونزا الطيور وحققت نجاحا كاملا ومنعت تفشي وانتقال الوباء خارج بؤر الحجر والاصابة.

وأشار إلى عدم ظهور اي اصابات في مناطق صلاح الدين مع تشديد اجراءات الرصد والمراقبة من قبل الفرق البيطرية المختصة.