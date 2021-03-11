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بعد عام من الفراغ.. تعيين قائممقام جديد لقضاء في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-11T13:01:14+0000
بعد عام من الفراغ.. تعيين قائممقام جديد لقضاء في ذي قار

شفق نيوز/ أعلن حسام عبدالباري، اليوم الخميس، عن تسنمه منصب قائممقام قضاء الجبايش بالوكالة، بعد عام كامل على عدم وجود قائممقام في القضاء التابع لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال عبدالباري لوكالة شفق نيوز"، إن "الحكومة المحلية في مركز المحافظة قامت بتعيينه بمنصب قائممقام للجبايش بالوكالة بعد ان كان المنصب شاغرا لمدة عام كامل".

وبين، انه "فور توليه المنصب قام بتشكيل لجان لمتابعة مشروع أحياء القضاء في المناطق الحدودية لها".

وتابع عبد الباري، أن "الجبايش بحاجة الى 60 مليار دينار للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني وتنفيذ ما تحتاجه من خطط معدة لها".

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