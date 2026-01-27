بعد عام من الشغور.. مجلس نينوى يعين هشام الهاشمي قائممقاماً للموصل

شفق نيوز- نينوى

اختار مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، هشام الهاشمي قائممقاماً للموصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة نينوى، صوت على تعيين عضو المجلس هشام الهاشمي كقائممقام لمدينة الموصل، بعد أكثر من عام على شغور المنصب الذي ظل محل شدّ وجذب وخلافات سياسية ضمن ملفات المحاصصة داخل المجلس".

ويُعدّ الهاشمي من الشخصيات الأمنية والإدارية المعروفة في نينوى، إذ شغل سابقًا منصب مدير الأمن الوطني في المحافظة، قبل أن يترشح لانتخابات مجالس المحافظات ويفوز بعضوية مجلس محافظة نينوى.

كما خاض الهاشمي الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أنه لم يحقق الفوز فيها، ليعود بعدها إلى العمل المحلي عبر مجلس المحافظة.

ويأتي هذا التصويت بعد فترة طويلة من الفراغ الإداري في منصب قائممقام الموصل، الذي يُعد من أهم المناصب التنفيذية في المحافظة، وسط مطالبات متكررة بإنهاء حالة التعطيل التي رافقت هذا الملف خلال المرحلة الماضية.