بعد إعادته إلى منصبه.. الكروي لأعضاء مجلس ديالى: عاودوا العمل لعقد الجلسات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، يوم الثلاثاء، عودته إلى منصبه لممارسة مهامه الرسمية والإدارية، فيما دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسات ومزاولة أعمالهم بصورة طبيعية.

وقال الكروي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس محافظة ديالى، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عمل المجلس في هذه المرحلة يركز على الجانب الرقابي والتشريعي، وذلك وفق ما نص عليه قانون مجالس المحافظات"، مشيراً إلى "أهمية أن يكون كل عضو في المجلس على دراية تامة بمهامه وصلاحياته داخل اللجان المتخصصة، ليكون قريباً من المواطن".

وأضاف أن "باب الحوار مفتوح، وأن هدف المجلس هو خدمة المواطن، وليس تحقيق مصالح شخصية"، مؤكداً "ضرورة التزام جميع الأعضاء بالحضور والمشاركة الفاعلة، لأن غيابهم يُعد تقصيراً بحق من منحهم ثقته وصوته".

كما أشار الكروي، إلى أن "تشكيل مجلس المحافظة تم وفق اتفاقات واستحقاقات سياسية تم التفاهم عليها مسبقاً في بغداد، وأن توزيع المناصب داخل المحافظة جاء بناءً على هذه التفاهمات بين الكتل المشاركة في العملية السياسية"، مبيناً أن "الحضور المنتظم لأعضاء المجلس إلى مقر المجلس هو بحد ذاته خدمة للمواطن".

وتطرق رئيس مجلس المحافظة، إلى قرار القضاء الإداري الذي أعاده لمزاولة مهامه كرئيس لمجلس المحافظة، لافتاً إلى أن هذا القرار حسم بشكل نهائي موضوع الاستجواب، وأن القضاء قال كلمته الفصل.

وختم رئيس مجلس محافظة ديالى، حديثه بالقول: "نحن مستمرون في أداء واجبنا بكل مسؤولية ومهنية، وأدعو جميع المواطنين إلى التفاعل مع المجلس، لأن الأبواب مفتوحة للجميع دون استثناء".

وحكمت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس الاثنين، بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقا لوثائق صادرة من المحكمة.

وصوّت مجلس محافظة ديالى، في شهر آذار/ مارس الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقاً نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضواً لصالح القرار.