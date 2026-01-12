بعد إعادة محاكمتهما غيابياً.. جنايات ذي قار تُفرج عن قتلة سجاد العراقي

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر قضائي، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات ذي قار قررت إعادة محاكمة المتهمَين بقتل الناشط المدني سجاد العراقي، بعد أن كانت قد أصدرت بحقهما أحكاماً غيابية في وقت سابق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت الإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضدهما، مبيناً أن المحكمة اتخذت القرار بعد استكمال إجراءات إعادة المحاكمة.

وأضاف أن هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال ودفاع المتهمين، اللذين أكدا عدم وجود أي صلة لهما في الوقت الحالي بقضية مقتل الناشط المدني سجاد العراقي، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار قرار الإفراج عنهما وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أن قرار الإفراج صدر استناداً إلى أحكام المادة (421) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

وأصدرت محكمة جنايات ذي قار، في العام 2023، حكماً بالإعدام غيابياً بحق مدانين اثنين باختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقي.

وفُقد أثر "سجاد العراقي"، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، منذ العشرين من أيلول/سبتمبر العام 2020 عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

وتعرض عشرات الناشطين العراقيين للاغتيال والاختطاف في خضم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.