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بعد إطلاق أموالها المجمدة.. الموصل مقبلة على حركة عمرانية واسعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-01T19:52:42+0000
بعد إطلاق أموالها المجمدة.. الموصل مقبلة على حركة عمرانية واسعة

شفق نيوز / أعلنت اللجنة العليا لإعمار الموصل، يوم الخميس، استحصال الموافقة على إنشاء ثلاث مجسرات جديدة في الجانب الايسر من المدينة، واستئناف العمل بآخرين في الجانب الأيمن، توقف العمل فيهما عام 2014.

وقال المدير التنفيذي للجنة، عبد القادر الدخيل، لوكالة شفق نيوز ، إن "الموصل ستشهد تغييرا واضحا خلال الفترة القادمة خصوصاً بعد استحصال أموال المحافظة المجمدة منذ عام 2014، والتي بلغت 431 مليار  دينار، بينها 150 مليار ستُنفق على مشاريع جديدة".

وبشأن ملف المستشفيات أضاف الدخيل، أن "وزير التخطيط وافق على انشاء مستشفى جديد في ناحية بعشيقة، وأخرى في قضاء الحضر، بالإضافة إلى استحصال أموال مجمدة تخص مستشفى كبير للولادة في الجانب الأيسر كان العمل متوقف فيها منذ 7 سنوات بسبب الأحداث التي عاشتها الموصل خلال الفترة الماضية".

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