"بعد ضغط مستمر".. التعليم العراقية تمنح "كود تعيين" لكل الخريجين

شفق نيوز/ أعلن النائب محمد نوري العبد ربه، يوم السبت، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت منح "كود تعيين" لكل الخريجين.

وقال العبد ربه في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد الضغط المستمر وجه مجلس الخدمة الاتحادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كود لكل خريج جديد او قديم".

وأضاف ان "ذلك يشمل حتى الخريجين الجدد ممن يمتلكون امر اداري صادر قبل إغلاق النظام".

وينظم باستمرار عشرات الخريجين حملة الشهادات العليا والاوائل "بلا كود" تظاهرات أمام مجلس الخدمة الاتحادي للمطالبة بتدوير الدرجات الوظيفية الفائضة.

ويقصد بالخريجين "بلا كود" الذين لم يستلموا ارقاماً سرية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤهلهم للتقديم على التعيينات.