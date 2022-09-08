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بعد إضرابها عن الطعام.. التعليم تستثني طالبة من شرط العمر وتعلن قبولها بكلية طب ميسان

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-08T14:41:13+0000
بعد إضرابها عن الطعام.. التعليم تستثني طالبة من شرط العمر وتعلن قبولها بكلية طب ميسان

شفق نيوز/ استثنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، طالبة من شرط العمر والمعدل معلنة قبولها بكلية الطب في جامعة ميسان بعد إضرابها عن الطعام.

وقال والد الطالبة أُنس علي عبدالله لمراسل وكالة شفق نيوز، "تلقينا اتصالا من أحد أبناء المحافظة يبلغنا بأن هيئة الرأي داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت بكامل أعضائها على استثناء (أُنس) (الأول على الطلبة الخارجيين في الدراسة الإعدادية) بمعدل 98.29 من شرط العمر والقبول في كلية الطب بجامعة ميسان".

واوضح ان، "قرار الوزارة كان هاتفيا فقط ولم نبلغ بشكل رسمي من الوزارة به، علما ان كلية الحكمة الجامعة في بغداد ابدت رغبتها بقبول ابنتي على نفقتها الخاصة للدراسة في كلية طب الأسنان إذا كان ملبيا لطموحها".

ولفت عبدالله إلى أن "ابنته اضربت عن الطعام منذ ايام وتدهور وضعها الصحي، لعدم قبولها في التخصص الذي ترغبه بسبب شرط العمر، وقد زار منزلي وفد من دائرة صحة ميسان مكون من 3 طبيبات واطلعوا على وضعها الصحي، وابدوا القلق عليها".

وناشد عبدالله الجهات الحكومية المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ"اتخاذ قرار عاجل ينقذ حياة ابنته (أُنس)".

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