بعد "ضجة تعيين اللبنانيين".. الكلابي يرد عبر شفق نيوز على "الهجمة المرتدة"

شفق نيوز/ أثار اقتراح رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، غيث رعد الكلابي، حول التعاقد مع أصحاب الاختصاصات في المجالات الطبية الدقيقة من الكفاءات العلمية اللبنانية الوافدة إلى العراق، لغطاً كبيراً وجدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصفها الكلابي بـ"الهجمة المرتدة"، فيما أوضح تفاصيل دعوته.

وقال الكلابي في أول تعليق بعد "ضجة تعيين اللبنانيين"، لوكالة شفق نيوز، إن "كتابي واضح، وهو له بعد إستراتيجي، حيث طلبت استثمار الكفاءات الطبية ذات الاختصاصات النادرة غير الموجودة في العراق، أو موجودة لكن شحيحة واختصاصات قليلة".

وأوضح "كأن يكون على سبيل المثال اختصاص زراعة الشبكية أو البنكرياس أو الكبد أو القلب، فهذه اختصاصات نادرة ويمكن استقطابها واستثمار وجودها لمصلحة المواطنين العراقيين".

وبيّن الكلابي، أن "استثمار هذه الكفاءات لمعالجة مرضانا في المستشفيات يتم من خلال التعاقد معهم وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارات المعنية ومحددة بوقت، ويُزج هؤلاء بالمؤسسات الحكومية لكي لا يتحمل المريض تكاليف مرتفعة في حال فتح مكاتب خاصة لهم، لكن بعد ما حصل وهذه الهجمة المرتدة لن يأتي أحد".

وأكد الكلابي "أنا لم أدعو لتعيين التربويين والمعلمين والقانونيين والإداريين والمهندسين والأطباء المتخرجين الجدد، ولم أدعو إلى تعيين اللاجئين، بل هذا كلام ملفق".

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، غيث الكلابي، موجهة إلى مجلس النواب العراقي، أنه "في ظل الظروف الصعبة التي تجري على الشعب اللبناني، وبعد الموقف الإنساني الكبير من جمهورية العراق بشكل عام ومحافظة النجف بشكل خاص، ونظراً لوفود عدد من أصحاب الكفاءات والاختصاصات الدقيقة المختلفة ومنها المجالات الطبية الدقيقة، نقترح استثمار هذه الكفاءات العلمية وكل حسب اختصاصه وحاجة البلد".

وأضافت الوثيقة، أنه "يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة على الإيعاز إلى الوزارات المعنية للنظر بالمقترح وإجراء الاختبارات الضرورية اللازمة وتوقيع عقود عمل لهم وحسب الضوابط المعتمدة".