بعد صراع الرئيسين المقال والمنتخب.. تخويل التميمي بإدارة مجلس ديالى بالوكالة (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية، اليوم الخميس، عن تخويل نائب رئيس مجلس ديالى سالم التميمي بإدارة المجلس بالوكالة مع منحه الصلاحيات كافة، في ظل استمرار الصراع بين الرئيس المقال عمر الكروي والمنتخب نزار اللهيبي.

وتشير الوثيقة الصادرة عن المجلس والتي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، الى أن "مجلس ديالى قرر تخويل نائبه سالم عباس التميمي بإدارة المجلس بالوكالة واستعمال الصلاحيات الإدارية والقانونية والمالية كافة اعتبارا من تاريخ 23/ 3/ 2025".

وفي السياق أكد مصدر مطلع للوكالة أن "قرار تخويل التميمي بإدارة المجلس بالوكالة جاء نتيجة استمرار الصراع الإداري والقانوني بين رئيس المجلس المقال عمر الكروي والرئيس المنتخب نزار اللهيبي، وعدم حسم الدعاوى القانونية حول الإقالة حتى الآن، و لتجنب ارتكاب خلل قانوني من قبل اللهيبي ما لم تحسم الدعاوى".

وكان مجلس ديالى قد قرر في وقت سابق استجواب وإقالة رئيسه عمر الكروي للمرة الثانية وانتخاب نزار اللهيبي بدلا عنه، فيما أعلن الكروي في وقت لاحق عن استحصاله امراً ولائيا بعدم تنفيذ قرار الاقالة نتيجة عدم حسم دعوى الإقالة الأولى. كما خاطبت دائرة تنفيذ بعقوبة مجلس ديالى مطلع هذا الأسبوع بوثيقة رسمية بإيقاف تطبيق قرار الأمر الولائي الخاص بالكروي دون إصدار توضيح رسمي من قبل مجلس محافظة ديالى.