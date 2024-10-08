بعد أشهر من التعطيل.. "المنافع الاجتماعية" تجمع اعضاء مجلس نينوى بحضور المقاطعين

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة نينوى اليوم الثلاثاء، اولى جلساته بعد مقاطعة وتعطيل استمر لنحو 3 أشهر، بسبب الأزمة السياسية التي ضربت المجلس على خلفية التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أحمد الكيكي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن انعقاد الجلسة 18 لهذا اليوم لا يعني انتهاء الخلافات داخل المجلس بشأن ملف تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية.

واشار الكيكي إلى إن "المجلس عقد اليوم جلسته الأولى بعد توقف عقد الجلسات لنحو 3 أشهر، ولكن عقد الجلسات لايعني القبول بما جرى سابقا بشأن تفرد نينوى المستقبل بقرار رؤساء الوحدات الإدارية".

وأضاف أن المشاركة جاءت من أجل التصويت على المنافع الاجتماعية لأنها تصب في مصلحة نينوى وغير قابلة للتأجيل والتصويت على تشكيل لجنة التدقيق للمخاتير من أجل التصويت عليهم.

وتأتي الجلسة بعد إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني للجلسات والذي اتخذ قبل 3 أشهر، بسبب تصويت كتلة نينوى المستقبل على قرار استبدال وتعيين رؤساء 20 وحدة إدارية في نينوى.

وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة اليوم غير أن المؤشرات تؤكد أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشأن موضوع الوحدات الإدارية.

وحضر الجلسة 26 عضواً من اصل 29 عضواً وتغيب ثلاثة أعضاء عن الحضور.