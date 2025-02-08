بعد أشهر من الانتظار.. نينوى تطلق بطاقات البنزين

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى اليوم السبت، إطلاق وجبة جديدة من البطاقات الوقودية الخاصة بالبنزين وبواقع 10 آلاف بطاقة وقودية.

وقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية عدي حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة باشرت بإطلاق 10 آلاف بطاقة وقودية (كوبون البنزين) للمركبات الجديدة التي لم يصدر لها بطاقات في الوقت السابق".

وأضاف حسن، أن "طباعة البطاقات مستمرة بالتزامن مع استمرار توزيع البطاقات الوقودية على شكل وجبات متعددة".

ولفت إلى أن نينوى اليوم لا تعاني من أي أزمة أو مشاكل في توفير وقود البنزين، مؤكدا أن الحصة التي تتسلمها المحافظة حاليا كافية لسد احتياجات المركبات في عموم المحافظة.

وخلال الأسابيع الماضية، شكا مواطنون من مدينة الموصل من تأخر صدور البطاقات الوقودية الجديدة، حيث يتأخر إصدارها لنحو عام أو أكثر.

وفي وقت سابق دعت رابطة القطاع النفطي في نينوى، وزارة النفط إلى إنهاء مشكلة البطاقات الوقودية والتي يتأخر إصدارها أكثر من عام.

وطالب رئيس رابطة نينوى، فيصل حسين العكيدي، شركة توزيع المنتجات النفطية بالإسراع في إصدار بطاقات البنزين أو إلغائها، مشددًا في حديثه لوكالة شفق نيوز، على أن التأخير لأشهر تسبب في أزمة محلية ورفع تكلفة إصدار البطاقة بشكل كبير، من ستة آلاف إلى 35 ألف دينار.

وأشار إلى مسؤولية الشركة في الخطأ الحاصل ودعا وزارة النفط للتدخل، محذرًا من شبهات فساد في هذا الملف.