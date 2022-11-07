بعد شهر على انطلاق العام الدراسي.. التربية تستعد لتوزيع الكتب المدرسية

شفق نيوز/ تستعد وزارة التربية العراقية، لتوزيع الكتب المنهجية عبر مخازنها استعداداً لتوزيعها على طلبة المدارس، وذلك بعد شهر على انطلاق العام الدراسي الحالي 2022 -2023.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوافل المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات توافدت إلى المخازن الرئيسية للوزارة؛ لاستلام الكتب المنهجية استعداداً للبدء بعملية توزيعها على طلبة المدارس .

وأوضح البيان، أن المخازن المركزية التابعة للوزارة باشرت بتوزيع الكتب المنهجية على المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، وأضاف أن استلام المديريات للوجبات المخصصة لهم من الكتب وفقاً لجدول تم وضعهُ لتنظيم عملية التسليم ليتم مباشرة توزيعها على المدارس من قبل المديريات وبحسب الحاجة المدونة مسبقاً .

وفي الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب، إلى مقاعدهم الدراسية في عموم العراق، إيذاناً ببدء بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، باستثناء اقليم كوردستان الذي باشر به الطلبة عامهم الدراسي منتصف ايلول الماضي.

ويؤشر على هذا العام الدراسي الجديد اختلافاً ملحوظاً من حيث افتقار التلاميذ والطلبة للكتب المدرسية، حيث تواجه وزارة التربية أزمة في توفير المناهج الدراسية، ما يهدد بانعكاس ذلك سلبا على مستوى التعليم في العراق.

وحينها ذكر مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن المناهج الدراسية لم تطبع لهذا العام، مؤكدا أن الاعتماد بشكل كامل سيكون على المناهج المسترجعة بسبب عدم إقرار الموازنة.

وتعاني المؤسسة التعليمية في العراق وخاصة خلال السنين الأخيرة من تراجع كبير بمستوى أدائها، بسبب الانعكاسات السياسية عليها، والتي ظهرت آثارها جلية في النقص الكبير بتجهيز الكتب الدراسية لهذا العام.