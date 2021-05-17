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بعد شهرين على افتتاحه.. غلق جسر رئيسي في الموصل لغرض الصيانة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-17T16:40:34+0000
بعد شهرين على افتتاحه.. غلق جسر رئيسي في الموصل لغرض الصيانة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة طرق وجسور نينوى، يوم الاثنين، اغلاق مسار الإياب من الجانب الايمن الى الايسر للجسر الثالث في الموصل من اجل صيانته بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء، ولمدة خمسة ايام.

وقالت الدائرة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي إن الإغلاق من أجل اغراض الصيانة.

واستغرب موصليون من هذا الإجراء على اعتبار أنه لم يمض سوى شهرين اثنين على افتتاح الجسر بعد إعادة اعماره بشكل كامل، وهو ما فتح الباب أمام موجة انتقادات واسعة النطاق.

وقال احد المواطنين يدعى عبيدة محمود لمراسل وكالة شفق نيوز، في الموصل ، "لم يمضِ شهرين على افتتاح الجسر واليوم يعلنون عن اعمال صيانة فأي اعمار هذا الذي لم يحتمل شهرين".

اما عبد الله قاسم وهو سائق تكسي قال لمراسل وكالة شفق نيوز، "لو كان هنالك عمل متقن بشكل كامل لما كان الجسر بحاجة الى صيانة بعد شهرين، مايجري امر اشبه بالمهزلة ونحن من نعيش المعاناة مع طرق المدينة وازمة جسورها الأزلية".

وقال مروان عبد الرزاق مسؤول شعبة الإعلام في دائرة طرق وجسور نينوى إن "هنالك مفصل من مفاصل الجسر بحاجة الى الصيانة".

وأوضح في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "المفصل حصلت فيه حالة تمدد، ويحتاج الى تركيب جديد، واغلاق الطريق حتى يكتسب الاسمنت التصلب الكامل. وقد تكون فترة الإغلاق اقل من 5 ايام لكن هذه المدة حتى يكون العمل متقن بشكل كامل".

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