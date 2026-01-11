بعد شهرين.. تحديد موعد جديد لافتتاح مطار الناصرية الدولي

شفق نيوز- ذي قار

أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، يوم الأحد، أن موعد افتتاح مطار الناصرية الدولي في محافظة ذي قار جنوب العراق سيكون في آذار/ مارس 2026، وهو موعد جديد بعد تأكيدات سابقة من قبل الوزارة والمحافظة بأن الافتتاح سيكون نهاية عام 2025.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "المحافظ هيثم الحمداني، استقبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، للاطلاع على سير أعمال مشروع مطار الناصرية الدولي".

وأشار الوزير إلى أن "الشركة المنفذة أكدت التزامها بالانتهاء من الأعمال استعداداً لافتتاح المطار في الشهر الثالث من هذا العام"، مؤكداً أن "المشروع يمثل وسيلة سفر آمنة ومريحة، ويعد المنفذ الحدودي الوحيد للمحافظة وبوابة للانفتاح والتواصل مع العالم".

من جهته، شدد محافظ ذي قار هيثم الحمداني على "التزام المحافظة الكامل بالدوائر المعنية كافة لإنجاز ما عليها من أعمال متعلقة بالطرق والمجاري والماء والكهرباء، مع تحديد أطر زمنية واضحة لمسؤولي الدوائر لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى المواصفات العالمية".

وأضاف المحافظ أن "متابعة التنفيذ ستكون صارمة لضمان إنجاز المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، بما يعكس التزام الحكومة المحلية بتحقيق مشاريع استراتيجية تعود بالنفع الاقتصادي والخدمي على المحافظة والوطن".

يذكر أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أكد في بيان للوزارة نشر بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2025 أن "هناك تقدماً كبيراً ونسب إنجاز متصاعدة في أعمال مشروع مطار الناصرية الدولي، فيما وصلت نسب الإنجاز في مباني الهياكل الخارجية إلى 95%"، معلناً أن "افتتاح المطار سيكون نهاية عام 2025".

بدوره أكد محافظ ذي قار السابق مرتضى الإبراهيمي في بيان صدر عن مكتبه حينها بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2025، أن افتتاح مطار الناصرية الدولي سيتم نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن "نسب الإنجاز تسير وفق الجدول الزمني المحدد".

ورغم تلك التأكيدات الرسمية السابقة إلا أن الأعمال في مطار الناصرية الدولي لم تنته بعد رغم انتهاء العام 2025 والدخول بعام 2026، فيما حددت وزارة النقل في بيانها اليوم، بأن افتتاح المشروع سيكون في شهر آذار/ مارس 2026.

وكانت وزارة النقل العراقية قد وقعت منتصف تموز/ يوليو 2024، ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب هارتز التركية للتصاميم والاستشارات (Kiklop Design Hertz Insaat)، وأيضاً ملحق عقد إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي كان قد وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي في حزيران/ يونيو 2021.