بعد شكوى هيئة الحج.. مصرفا الرشيد والرافدين يباشران ببيع الدولار للحجاج حصراً

شفق نيوز/ وجّه مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، فروعه ببيع الدولار للحجاج حصراً بواقع ثلاثة آلاف دولار بالسعر الرسمي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها هيئة الحج والعمرة ضد المصارف الحكومية لامتناعها عن استقبال طلبات الحجاج.

وذكرت إدارة المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نظراً لبدأ موسم الحج يعلن مصرف الرشيد عن توجيه عدد من فروعه المباشرة ببيع الدولار للحجاج حصراً.

وأوضحت أن البيع يشمل الحجاج المسافرين جواً وبراً ويكون التقديم عن طريق منصة (FITR) ورفع البيانات عليها بشكل مباشر لتجنب التكرار، مبيناً أن "إيداع النقد العراقي واستلام مبلغ الدولار سيتم بنفس الفرع المخصص عبر المنصة".

بدوره، أعلن مصرف الرافدين إطلاق عملية بيع الدولار الى حجاج بيت الله حصراً بواقع 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي 1320 دينار لكل دولار لرحلات تفويج الحجاج المغادرة برا وجوا للبالغين ممن أتموا 18 سنة من العمر .

وحدد المصرف فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات لبيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية.

ودعا المصرف الحجاج الى مراجعة تلك الفروع لغرض ايداع الدينار واستلام عملة الدولار من نفس الفرع الذي تم توديع الدينار على ان يتم منح الاولوية لمن يكون تاريخ سفرهم بعد يوم او يومين وبالرجوع الى تذكرة السفر .

ويوم أمس الأول الأحد، طالبت هيئة الحج والعمرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، البنك المركزي العراقي بتوجيه المصارف وخاصة الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، لفتح أبوابها أمام الحجاج لشراء الدولار.

وذكرت الهيئة أن "هناك أعداداً كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب إلى الحج بحاجة لشراء الدولار بالسعر الرسمي، لاستخدامها في الديار المقدسة، إلا أن المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم".