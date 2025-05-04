بعد شكاوى الأهالي.. إزالة سوق طيور بالكامل شرقي بغداد (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإزالة سوق طيور بالكامل في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة ضمن حملة رفع التجاوزات التي تنفذها الدوائر البلدية بإسناد من القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية الغدير وبالتعاون مع قيادة شرطة الرصافة قامت بحملة لإزالة التجاوزات ضمن منطقة بغداد الجديدة، وبالتحديد تمت إزالة سوق الطيور بالكامل ورفع التجاوزات كافة على جانب الرصيف".

وأضاف أن "القوات الأمنية قامت أيضاً برفع البضائع المعروضة على جانب الرصيف وإدخالها في المحال التجارية وتبليغ أصحابها بعدم تكرار هذه الحالة"، مبيناً أن "هذا جاء بناء على شكاوى من الأهالي بسبب إشغال الرصيف من قبل أصحاب المحال".

وأكد المصدر أن "قيادة شرطة الرصافة تتوعد بقية الأماكن المخالفة ببغداد بحملة واسعة".